Buon Natale… da noi, a voi

In questa redazione, tutti siamo Uno. Insieme a Voi. Ogni giorno, ci onorate con la vostra partecipazione. Perché un giornale vive solamente se qualcuno lo legge. Noi ci mettiamo l’anima, ed è quello che abbiamo pensato di fare anche oggi, donandovi un pensiero che, ci auguriamo, porti un sorriso nelle vostre case. E proprio perché tutti siamo Uno, troverete i nostri pensieri in ordine alfabetico, senza gerarchie. Da soli non si va da nessuna parte. Uniti, possiamo fare la differenza. Buon Natale a tutti!

In questo magico periodo natalizio, auguro a ciascuno di voi momenti di gioia, amore e serenità. Che la luce delle festività illumini i vostri cuori, portando con sé calore e speranza. Possiate condividere momenti speciali con le persone care, creando ricordi indelebili. Grazie per essere parte della nostra comunità online. Buon Natale a tutti! Altea

Nel corso di quest’anno speriamo di avervi regalato momenti di evasione, di viaggi virtuali in paesi lontani di conoscenza di culture e tradizioni diverse! È un lavoro che nel 2024 sarà ancora più incisivo per stimolare curiosità conoscenza. E nuove esperienze. Buon Natale e Buon anno di tanta serenità e pace. Carlo

Vi auguro di continuare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, di chiedervi sempre “perché”, di stupirvi ed entusiasmarvi. Di non prendere ogni notizia come se fosse verità assoluta, bensì di approfondire, cercando risposte, come ogni giornalista dovrebbe fare e ogni lettore dovrebbe pretendere. Vi auguro pace, serenità, empatia, sorrisi e fratellanza. Vi prometto sincerità e lealtà, la stessa che voi dimostrate ogni giorno a noi. Con profonda stima e affetto. Grazie di tutto. Cristina

Nella speranza di aver contribuito a diffondere informazione e spunti interessanti, vi auguro di trascorrere un sereno Natale, in armonia, tra musica e buon cibo. Per l’anno nuovo, l’augurio è quello di cominciare in serenità, con un pensiero positivo verso il futuro, puntando a nuovi obiettivi e grandi avventure! Eleonora

Lascio il sapore del Natale, della Magia, dello sfavillio delle ciocche sotto l’albero ai Bambini, rinascita nostra e nostro futuro. Mi piace pensare al loro puro sorriso la mattina del 25, quando l’amore che tutti assieme sprigionano, mentre aprono i doni, irrora il cuore del mondo, anche quello di chi meno fortunato, riceverà in dono solidarietà ed un pasto caldo. Ed ecco che questa gioia e serenità trasformano la frenesia dei precedenti giorni in positività. Dovremmo cercare questa, per Natale, la positività. L’alzarsi con delle soluzioni, con un sorriso, con la gioia di sapere di poter esser migliori H24, tutto l’anno. Positivo Natale a Tutti, che c’è molto da fare. Gianluca

La scrittura è un manifesto creativo per tenere desta l’emozione. I miei auguri sono rivolti a tutti coloro che quotidianamente riusciamo ad emozionare e al futuro da costruire. Parola dopo parola. Mauro

In questa pausa natalizia, vi invito a riflettere su quanto sia prezioso dedicare tempo a chi, a causa della frenesia quotidiana, non vediamo così spesso. Che le feste ispirino momenti di gratitudine per quei legami che arricchiscono la nostra vita. Buone feste, e che il nuovo anno vi sproni a realizzare i vostri sogni! Nicole

Il Natale è la festa della nascita, della vita. Il mio augurio è fatto di tre parole inscindibili: vita, pace e libertà. Buon Natale, buone feste e buon anno a tutti. Silvia