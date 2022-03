Bonomi, cambiare il Pnrr. Zaia, “Ha ragione, tutelare lavoro e imprese”  

“Ha ragione il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: bisogna rivedere la programmazione dei 229 miliardi legati al Pnrr. L’esplosione dei prezzi energetici e delle granaglie è una tragedia. La guerra commerciale e finanziaria ci è entrata in casa. I fondi vanno destinati a sostegno di lavoro e imprese”.

Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta una dichiarazione del presidente degli industriali, secondo il quale le misure necessarie per rispondere allo choc della guerra “non sono coperte dall’attuale Pnrr. È impensabile realizzare il Piano se non abbiamo le materie prime o ci costano di più. Inutile persistere su obiettivi che non sono più funzionali al Paese: bisogna avere il coraggio di cambiare”.



“Va rinegoziata la linea di investimento con l’Unione Europea – conclude il presidente Zaia – ed è fondamentale rivedere il sistema delle accise che pesa sul prezzo del carburante. Troppe imprese stanno fermando la produzione o temono di non poter garantire la continuità aziendale. I miliardi del Pnrr servano subito per sostenere l’occupazione e il rilancio dell’economia”.