Miss Terre del Veneto. La 15enne trevigiana Debora Storgato è Miss Colombina 2022

Nella splendida cornice del ristorante “La cucina di Crema” a Giavera del Montello (TV), sfilate di moda, accessori ma anche promozione del Veneto.



Si è svolta sabato 05 marzo 2022 la seconda selezione del concorso di bellezza Miss Terre del Veneto 2022 organizzato da Miss Riviera del Brenta Group e presentato dalla bellissima e bravissima Chiara Perale.

A vincere il titolo e corona di Miss Colombina Terre del Veneto è stata la quindicenne Deborah Storgato di Trevignano (Tv), titolo che la porta di diritto alla finalissima del prossimo anno 2023 non avendo l’età quest’anno per disputare la finalissima alla quale parteciperà comunque per essere fasciata come “Miss Finalista Future”. Michelle Puppi, diciassettenne di Campolongo Maggiore (Ve), conquista la seconda posizione con a fascia di Miss La cucina di Crema. Terza posizione per Veronica Cecchin, 19 anni di San Pietro in Gu (Pd), che conquista la fascia di Miss Absa Diop fashion.

Miss Andrea Zatti DJ è la ventiduenne Veronica Marcon di Rossano Veneto (Vi) e Miss MeMagazine, è Ilary Bellotto, 18 anni di San Pietro di Fedelto (Tv). Al posto di Deborah, la quinta finalista 2022 è Giulia De Battista, 20 anni di Mestre (Ve9)

Le cinque finaliste accedono di diritto alla finale del concorso che si svolgerà in Agosto a Sottomarina (Ve).

Le ragazze in gara

Dopo il concorso si sono svolte due meravigliose sfilate di moda: la prima relativa alla bravissima stilista Absa Diop, che ha fatto sfilare la moda cucita su misura e che esalta la femminilità con linee di tagli europerei contaminati col Senegal, suo Paese d’Origine, e la seconda dedicata interamente alla collezione di bore e Zaini de Il Baule Shopping Center di Campagna Lupia (Ve).

Giurati d’eccezione alla selezione: Lina Crema, titolare coi genitori del rinomato ristorante, Matteo Durante, assessore del Comune di Giavera del Montello, Gianluca Precone, fotografo eventi, Saida Zouine, collaboratrice di Absa Diop e Andrea Berton, corrispondente di Qdpnews.