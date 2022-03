Due nuovi permit in biancoblù per il finale di stagione

Yaree Fantini. Inglese, di origini italiane, nato a Leicester il 25 novembre 1997, alto 183 cm per 106 kg, Fantini è un terza linea dall’ottimo atletismo e da un bagaglio tecnico in costante crescita. Cresciuto nella città natale, il primo a fare avvicinare Yaree al rugby è Mark Ellis, fratello di Harry ex giocatore dei Tigers. Il ragazzo con passaporto italiano, la mamma che è di Rimini, è partito dal Lutterworth RFC, prima di essere accolto nel 2014, a 16 anni, dalla Academy dei Leicester Tigers come tallonatore. Nel 2017 il trasferimento alla Northumbria University, dove si laurea in psicologia prima di fare un master in business management, viene spostato centro. A seguire milita nel Bucs Super Rugby 1 e viene scelto dalla squadra a 7 dell’Inghilterra. Con il Seven inglese nel 2017/2018 partecipa all’European Grand Prix, ai World Series Warm Up e al Dubai 7’s, collezionando 16 caps e due mete. Nel 2019 inizia ad allenarsi da terza centro con i Newcastle Falcons e nel giugno dell’anno successivo arriva in Scozia per prendere parte alla competizione del Super6 Scottish Premiership, con la maglia degli Ayrshire Bulls.