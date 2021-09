Bocciofila Concordia Moglianese, inaugurato il nuovo impianto di raffrescamento

Grande giornata ieri per Mogliano Veneto e per la storica Bocciofila Concordia Moglianese. 270 atleti provenienti da varie regioni del nord Italia si sono sfidati nel Trofeo Città di Mogliano Veneto.

Per l’occasione, il Sindaco Davide Bortolato e l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan hanno inaugurato il nuovo grande impianto di raffrescamento, grazie al quale appassionati e atleti potranno accedere all’impianto sportivo anche nei mesi più caldi.

Per raffrescare l’impianto sportivo della bocciofila sono state installate due unità esterne della potenza di 50 kW, poste sulla terrazza sita sopra gli spogliatoi e otto unità interne a parete. I lavori hanno comportato un costo complessivo di 48.840,24 euro.











Con questi lavori, si è riusciti a raggiungere un più elevato livello di comfort ambientale, senza contare che l’attuale messa in posa delle unità consentirà una manutenzione ordinaria in condizioni di sicurezza e di estrema facilità.

“Un momento importante per la Bocciofila Concordia, per lo sport ed anche per tutta la città – commenta il Sindaco Davide Bortolato – questi lavori permetteranno di utilizzare un impianto di eccellenza anche nei mesi più caldi, molti atleti della Concordia riscontravano appunto difficoltà ad allenarsi nel periodo estivo ed una nostra priorità è proprio quella di rendere questi importanti luoghi di socializzazione più confortevoli possibili. Ad ogni età fare sport migliora la qualità della vita!”.