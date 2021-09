Dose “booster” per Carolyn Smith alla presenza del presidente Zaia e del generale Figliuolo

All’avvio della terza dose della campagna vaccinale anti Covid all’hub di Villorba una testimonial d’eccezione: si tratta di Carolyn Smith, coreografa, ex danzatrice e giudice del programma televisivo “Ballando con le stelle”, in cura tra il Veneto e il Lazio per un tumore. «Mi fido della scienza – ha spiegato la Smith dopo l’inoculazione. – Dopo due anni dobbiamo uscire dall’incubo di questa pandemia, proteggere noi stessi e gli altri».

Ha scelto il Veneto e la Marca Trevigiana, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per dare il via alla terza somministrazione del vaccino anti Covid. Questa mattina il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha visitato il centro vaccinale di Villorba (TV) accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

«Più siamo vaccinati, prima potremo riprendere la nostra vita sociale» ha detto Figliuolo, precisando che i giovani nella fascia d’età 20-29 anni sono quelli che in pochissimo tempo hanno dato il più gran numero di adesioni.

Per il momento la dose “booster” si limita ai soggetti fragili, agli immuno-compromessi, ai pazienti dializzati e ai chemioterapici. Il generale ha anche annunciato che, dopo il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico, la terza dose sarà somministrata anche ai sanitari, agli ospiti delle Rsa e agli over 80. Questo sarà deciso con precisione nella riunione fissata con il ministro Speranza nei prossimi giorni.

Durante l’incontro, anche il saluto e i ringraziamenti del Presidente Luca Zaia, che ha illustrato le principali novità del piano vaccinale.