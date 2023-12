Bissuola Winter Village per le persone con disabilità

Una mattinata di divertimento e di spensieratezza tra le giostre del Bissuola Winter Village: è questo ciò che hanno vissuto oggi gli ospiti delle comunità e dei centri diurni per persone con disabilità presenti sul territorio comunale.

MESTRE – Dopo il primo appuntamento dello scorso 22 dicembre, il luna park allestito al Parco Albanese in occasione delle festività ha riaperto le porte, con ingresso esclusivo e gratuito, ai ragazzi dei centri e ai loro accompagnatori. Ad accoglierli sono stati l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che hanno condiviso con loro una mattinata di allegria.

“Questo appuntamento dedicato ai ragazzi dei centri diurni delle comunità alloggio, grazie al supporto degli operatori del Bissuola Winter Village, si presenta come una bella opportunità per vivere due giornate di divertimento e serenità in questo periodo di festa”, ha dichiarato Venturini. “Un’iniziativa molto apprezzata, l’aria di divertimento che si respira lo testimonia. La partecipazione, come capitato anche in occasione della giornata di festa donata ai ragazzi nei mesi scorsi alle giostre di Mes3land, è stata davvero grande”.

“Ringraziamo i gestori del Bissuola Winter Village – ha aggiunto l’assessore Mar – per aver voluto replicare l’iniziativa dell’anno scorso con grandissimo successo, come dimostra il numero delle presenze registrato questa mattina. È un’occasione per stare in allegria e vedere delle persone che si divertono in un periodo così difficile fa bene al cuore. Ringrazio chi ha voluto, anche quest’anno, fare questo grande regalo alla città”.

Il luna park rimarrà in funzione tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024.