Big Vocal Orchestra torna alla Loggia di Palazzo Ducale

La Big Vocal Orchestra torna con due appuntamenti a Mestre, in Piazza Ferretto, e a Venezia, presso la Loggia di Palazzo Ducale

VENEZIA – Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia e i successivi restauri, la Big Vocal Orchestra fa il suo ritorno trionfante nelle piazze veneziane, con un concerto straordinario che si terrà il 29 dicembre alle ore 18 presso la Loggia e il porticato di Palazzo Ducale, in Piazza San Marco a Venezia, replicando l’indimenticabile evento del 2019.

L’ultima esibizione sulla Loggia di Palazzo Ducale, avvenuta poche settimane dopo l’eccezionale acqua alta, ha raccolto oltre 5000 persone, tra cui moltissimi veneziani. Questo evento straordinario ha fatto storia, con il coro su una loggia mai osata prima e l’illuminazione spettacolare della facciata del Palazzo Ducale con luci colorate ed effetti di light design. Un successo che ha fatto parlare i Tg nazionali e internazionali, rendendo la Big Vocal Orchestra una figura iconica nella scena musicale veneziana.

Dopo quattro anni, la formazione corale più numerosa d’Italia, composta da oltre 250 voci veneziane dirette dall’artista Marco Toso Borella, può finalmente tornare in questa eccezionale location per offrire gratuitamente al pubblico veneziano e ai visitatori uno spettacolo unico nel suo genere.

Il repertorio eclettico spazia dalle colonne sonore dei film a celebri musical, capolavori del rock-pop internazionale come i Coldplay, opere classiche eternamente amate da Mozart a Morricone e Verdi, fino all’omaggio speciale a Venezia con la composizione di Toso Borella, “Mermaids”, ispirata alla resistenza dei veneziani contro l’acqua alta. Il concerto include anche il “vero inno di Venezia”, Spirito di Dio, riarrangiato in chiave contemporanea, insieme a noti brani natalizi per creare un’atmosfera magica.

Giochi di luci e coreografie coinvolgenti trasformeranno il Palazzo Ducale in un palcoscenico inaspettato, regalando al pubblico un’esperienza visiva e sonora indimenticabile.

Il direttore della Big Vocal Orchestra, Marco Toso Borella, esprime il suo entusiasmo per il ritorno nelle piazze veneziane, a Mestre e Venezia, augurando un buon Natale alla città. Il coro, composto da cittadini veneziani di diverse zone, rappresenta un ponte musicale tra le anime della città, incarnando un messaggio di presenza viva e di espressione artistica capace di unire la comunità.

Prima del grande concerto a Palazzo Ducale, la Big Vocal Orchestra si esibirà anche stasera alle ore 17.30 in Piazza Ferretto a Mestre, offrendo al pubblico un assaggio della loro straordinaria performance.

Per ulteriori dettagli sugli altri concerti in programma e per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Big Vocal Orchestra all’indirizzo www.bigvocalorchestra.it.