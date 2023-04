Bibione, la maratona del beach volley diventa inclusiva

Torna AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, Il torneo open della specialità più partecipato al mondo. Edizione numero 28 e un podio già conquistato da organizzazione e località per avere aperto l’evento ad atleti con e senza disabilità motoria, che potranno giocare insieme nella versione sitting volley. Attesi oltre ventimila partecipanti, tra campioni di ieri e di oggi, e un esercito colorato di amatori, per tre giorni di gare in uno scenario senza eguali con 300 campi di gioco.

BIBIONE – AeQuilibrium Beach Volley Marathon® 2023: quella del prossimo maggio sulla spiaggia di Bibione non sarà soltanto l’edizione numero 28 del torneo open della specialità più partecipato al mondo. Sarà anche l’unica tappa italiana del Campionato Internazionale Beach ParaVolley, evento che vedrà debuttare la disciplina del Sitting – il Beach Volley giocato da seduti – tra squadre composte da persone con e senza disabilità motorie.

Una combinazione così desiderata e ben organizzata tra campioni e “semplici amatori” di questo affascinante sport inclusivo, tutti pronti a sfidarsi sulla stessa sabbia ma con nuove regole, basterebbe a incoronare questo evento sportivo, che ogni anno richiama sulla spiaggia veneta decine di migliaia di persone e che ora, dal 12 al 14 maggio, mostra tutto il potere dello sport giocato e guardato. Indistintamente da tutti.

Sul Beach Volley e le sue acrobatiche evoluzioni si sa praticamente tutto; la sua versione “seduta” segue la stessa logica, il giocatore non può però perdere il contatto col terreno, mentre la palla può toccare qualsiasi parte del corpo. Ecco il potere semplice dello sport, quello che cambia il modo di vedere le cose e quello che una squadra gigantesca di addetti sta allestendo a Bibione, sulla spiaggia più grande d’Italia.

Nel 2022, sempre qui, si sono fatte le prove generali per affiancare il Beach ParaVolley internazionale alla mitica Beach Marathon, come ricorda il presidente della Federazione ParaVolley Europe, Branko Mihorko: «Lo scorso anno e su questo litorale abbiamo trovato una mentalità straordinaria e una località impegnata seriamente nell’inclusione. Tornare ed essere insieme alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon® è entusiasmante e farà vedere come la disciplina del Sitting metta gli atleti con e senza disabilità sullo stesso livello, sarà un evento indimenticabile».

Sono 300 i campi da gioco allestiti per una superficie totale di 120 mila metri quadrati. Tremila le squadre attese per AeQuilibrium Beach Volley Marathon® con i campioni di ieri e oggi pronti a sfidare ed essere sfidati in sei categorie di gioco: 2×2 Femminile, 2×2 Maschile, 2×2 Misto, 3×3 Femminile, 3×3 Maschile e 4×4 Misto.

La tappa italiana del Campionato Internazionale di Beach ParaVolley, invece, sarà disputata nelle due versioni Standing e Sitting, quest’ultima versione aperta anche agli iscritti della Beach Marathon.

Nella Bibione dei record, tra cui c’è quello di prima destinazione turistica italiana accessibile, la soddisfazione c’è e si sente. «Seguiamo la cultura dell’ospitalità totale e per tutti – racconta Giuliana Basso, Presidente del Consorzio di Promozione Turistica Bibione Live – per cui avere dato caratteristiche inclusive a un evento sportivo eccezionale come la AeQuilibrium Beach Volley Marathon® è un grande risultato, speriamo diventi un trend per tante altre località».

credits foto SportFelix