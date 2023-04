Europei di ginnastica artistica: arriva l’argento squadre femminile

Seconda medaglia per l’Italia ai campionati Europei di ginnastica artistica. Dopo l’oro conquistato dalla squadra maschile, ecco l’argento per quella femminile.

ANTALYA (Turchia) – Solo ventiquattro ore dopo la stupenda medaglia d’oro conquistata dalla squadra maschile, ecco che le Fate hanno ottenuto l’argento nella prova a squadre femminile. Seconda medaglia per l’Italia ai ai Campionati Europei di ginnastica artistica che si stanno svolgendo in questi giorni in Turchia.

Il quintetto composto da Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Giorgia Villa e Angela Andreoli ha totalizzato il punteggio finale di 161.629, raggiungendo così il 19° argento europeo della FGI, l’ottavo femminile. Vince l’oro, in rimonta, la Gran Bretagna (164.428) riuscendo a sorpassare le azzurre nella quarta e ultima rotazione. Terzo posto per l’Olanda (158.896).

Una rivincita per le britanniche che erano arrivate seconde proprio dietro alle italiane nella scorsa edizione continentale a Monaco di Baviera. Ora le attendono i Mondiali del prossimo autunno che serviranno per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alice D’Amato è ammessa alla finale femminile a 24 di venerdì 14, diretta su Rai Sport HD, con il terzo punteggio individuale, 54.899. Nel week end le finali con protagoniste le azzurre per attrezzo: Asia D’Amato ha la terza media al volteggio, 13.416, dietro la francese Coline Devillard 13.866. Angela Andreoli è prima riserva con 12.649, pronta a subentrare in caso di forfait altrui. Alice D’Amato, argento in carica alle parallele asimmetriche, con il suo 14.500 è la ginnasta da battere, e si candida a fare quel salto di qualità, sfuggito in Polonia nel 2019 e in Germania nel 2022. Al suo fianco, nella final eight di sabato ci sarà anche la Villa, sesta a quota 14.166. Alice ottiene l’ammissione anche alla trave di domenica, sesta con 13.033 , insieme a Manila Esposito, ottava con 12.833.

(Foto Simone Ferraro/FGI)