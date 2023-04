Sciopero del 14 aprile 2023: ecco gli orari dei treni Trenitalia per le linee regionali, Frecce e Intercity

Il prossimo 14 aprile, i pendolari di tutta Italia dovranno affrontare una giornata di sciopero che coinvolgerà tutti i treni nazionali, compresi Frecce, Intercity e convogli regionali. L’agitazione, proclamata dai dipendenti a livello nazionale, durerà dalle 9 alle 17, causando possibili disagi ad un vasto numero di utenti.



VENEZIA. Il prossimo venerdì 14 aprile 2023, i pendolari di tutta Italia dovranno affrontare uno sciopero di 8 ore dei treni Trenitalia a livello nazionale, che durerà dalle 9.00 alle 17.00. Nonostante ci saranno corse garantite il cui elenco è consultabile sul sito di Trenitalia, i disagi per i viaggiatori sono inevitabili.

La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, per denunciare le condizioni di lavoro precarie dei ferrovieri, degli addetti alle pulizie e alla ristorazione, e dei servizi in appalto.

Lo sciopero coinvolgerà tutti i treni nazionali, inclusi i convogli Frecce, Intercity e regionali, causando possibili disagi per un vasto numero di utenti.

Il 14 aprile sarà una giornata impegnativa per tutti i pendolari e i viaggiatori che decideranno di utilizzare i treni Trenitalia, è consigliabile consultare il sito web della compagnia per verificare le corse garantite in programmi.



Sul sito ufficiale di Trenitalia è disponibile un elenco aggiornato in tempo reale dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero, tra cui Frecce e Intercity. Per consultare l’elenco dei treni regionali garantiti, è possibile selezionare la regione di interesse nella sezione apposita del portale.

Tuttavia, Trenitalia comunica che “i treni possono subire cancellazioni o variazioni”, e che “lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Contrariamente allo sciopero dello scorso 8 marzo, Italo non aderisce all’agitazione del 14 aprile. Si precisa che lo sciopero riguarda solo il personale di Trenitalia, mentre Italo continuerà a fornire i propri servizi.

In Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige, lo sciopero dei dipendenti Trenitalia si sovrapporrà con quello di Trenord, dalle 9.00 alle 17.00. Il servizio aeroportuale sarà comunque garantito tramite autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, e a Stabio e Malpensa Aeroporto. In altre regioni, come la Toscana e il Trentino, si prevedono possibili disagi per il trasporto ferroviario a causa dello sciopero proclamato dai sindacati.