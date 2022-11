Banca Etica: no alla finanza che fa profitti con il business della guerra

Secondo il report 2021 della Campagna internazionale “Don’t bank on the bomb” lo scorso anno le banche e le società di investimento nel mondo hanno erogato finanziamenti per 685 miliardi di dollari a favore di produttori di ordigni atomici. Il Gruppo Banca Etica aderisce alla manifestazione per la pace indetta per il 5 novembre a Roma da Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo (di cui è membro attraverso Fondazione Finanza Etica) e da tantissime altre realtà delle società civile, inclusi tanti soci di riferimento di Banca Etica come Acli, Arci, Agesci.

Banca Etica si riconosce nelle richieste avanzate dai promotori della manifestazione: immediato cessate il fuoco in Ucraina, avvio di un negoziato di pace, convocazione di un’assemblea ONU per la pace, bando a tutte le armi nucleari, solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre.

La finanza etica ha tra i suoi valori fondanti il rifiuto di fare affari con chi produce e commercia armi: un settore che in ogni epoca, ma ancor più in questi mesi, assicura lauti e macabri profitti a troppe banche e investitori senza scrupoli che investono somme immense nel settore degli armamenti.

“Il prolungarsi dell’aggressione militare russa all’Ucraina, con il bollettino quotidiano di distruzione e di morti, è inaccettabile. Così come è sconcertante la mancanza di concrete azioni diplomatiche per provare a fermare la guerra. Banca Etica è al fianco dei movimenti pacifisti, insieme alle decine di migliaia di persone e organizzazioni nostre socie e clienti che hanno scelto la finanza etica perché non vogliono che i loro risparmi siano utilizzati per alimentare l’industria della morte”, dice la presidente di Banca Etica, Anna Fasano. “Mentre la diplomazia e gli organi di stampa paventano il rischio concreto dell’impiego di armi nucleari sul terreno, la cittadinanza, le associazioni e le imprese responsabili non possono restare a guardare. Mobilitarsi è necessario per pretendere che le istituzioni nazionali e internazionali frenino immediatamente questa escalation. Scendere in piazza non è solo invocare la pace ma essere costruttori di pace, di un’economia di pace, di una finanza di pace”.