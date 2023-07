Aurora Costa è Miss Fossò 2023

Grande successo per la terza e ultima selezione di Miss Riviera del Brenta 2023 tenutasi a Fossò domenica 9 luglio: 16 ragazze si sono contese le ultime fasce per la finale del 2 settembre 2023 in programma a Campagna Lupia. Moltissima l’affluenza del pubblico che ha saputo incoraggiare le ragazze coi loro calorosi applausi.

FOSSÒ – Si sono concluse domenica 9 luglio a Fossò le selezioni di Miss Riviera del Brenta 2023. Venezia, Padova e Treviso le province che accederanno alla fase finale, in programma il 2 settembre nel parco municipale di Villa Marchesini-Zorzi a Campagna Lupia.

La fascia di Miss Fossò è andata alla diciassettenne Aurora Costa di Campolongo Maggiore.

Accedono alla finale:

di Campolongo Maggiore (VE), 17 anni, è “Miss Fossò” Daria Hagiu , 16 anni di Padova, è “Miss La Fenice”

, 16 anni di Padova, è “Miss La Fenice” Irene Renosto , 19 anni di Venezia è “Miss Butterfly”

, 19 anni di Venezia è “Miss Butterfly” Sofia Tomei , 16 anni di Vigonovo (VE) è “Miss Speedlogistik”

, 16 anni di Vigonovo (VE) è “Miss Speedlogistik” Giorgia Fantinello , 19 anni di Vigonovo (VE) è “Miss casello 11”

, 19 anni di Vigonovo (VE) è “Miss casello 11” Ludovica Fallacara , 16 anni di Casale sul Sile (TV) è “Miss studio fisioterapico P.R.”

, 16 anni di Casale sul Sile (TV) è “Miss studio fisioterapico P.R.” Sarah Feltrin, 18 anni di Gazzo Padovano (PD) è “Miss le simpatiche canaglie”

Eredita la fascia di “Miss hotel Le tegnue” lasciata da Aurora Costa, la 21enne Giorgia Callegaro di San Giorgio delle Pertiche (PD).

Fascia Speciale assegnata durante la serata dall’organizzazione stessa “per l’assidua presenza e la creatività dimostrata durante tutte le selezioni” a una ragazza sempre con il sorriso in volto: Beatrice Tomada, 23 anni di Santa Maria di Sala (VE) diventa così “Miss Simpatia 2023”.

“Un sentito ringraziamento per l’ottima riuscita della serata va all’ Associazione La Fenice APS e all’amministrazione del Comune di Fossò nelle persone di Damiano Beltrame presidente “La Fenice” e Susanna Calore vice-sindaco di Fossò”, commentano gli organizzatori.

Ad allietare la selezione, Agnese di Maggio e la sua band: la giovanissima cantautrice 14enne di Dolo (VE) è la vincitrice di Sanremo junior e apri-concerto della nota cantante Elisa.

“Tutte le ragazze si sono divertite nell’affrontare due sfilate di moda che hanno visto in passerella i bellissimi vestiti moda estate 2023 del Baule shopping center e le fantastiche creazioni di Butterfly by Anna che, oltre alla splendida bigiotteria creata a mano, ha presentato una sontuosa parure da sposa che ha ammaliato tutto il pubblico“.