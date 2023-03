Aumentano i numeri nei report sulle dipendenze

Continua l’attività di informazione e prevenzione dei volontari dell’associazione “Mondo Libero dalla Droga”, che, anche sabato 4 Marzo, hanno organizzato una distribuzione di materiale informativo nel centro storico di Vicenza.

VICENZA – I volontari hanno distribuito ai diversi passanti più di 600 opuscoli del programma educativo “La Verità sulla Droga”: fascicoli di 12 tipi di versi, uno per ogni sostanza stupefacente che ne spiega forma, effetti, nomi da strada e testimonianze di chi ne ha abusato. Tra questi marijuana, cocaina, ecstasy, eroina ma anche l’abuso di alcol.

Secondo recenti statistiche, il 18,5% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nell’anno, valore che dovrebbe invece tendere allo zero. In questa fascia d’età, inoltre, il 4,3% ha le abitudini più rischiose perché si caratterizza per un consumo giornaliero di bevande alcoliche ed anche per l’abitudine al binge drinking (espressione che significa “abbuffata di alcolici” o “bere fino a ubriacarsi” ed indica l’assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di tempo molto ristretto – indicativamente 2-3 ore).

Per quanto concerne la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per la classe di età 15-24 anni, l’indicatore sale da 0,07 del 2001 a 0,63 del 2019, con un aumento consistente dal 2015 al 2019. Per contrastare tale incremento, si rende necessario svolgere un’attività di prevenzione più intensa. Ogni sforzo compiuto da ognuno dei volontari rappresenta la volontà di continuare a creare una società costituita da individui liberi dalle dipendenze.

I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo, da più di 10 anni Mondo Libero dalla Droga incontra i giovani promuovendo iniziative culturali, sportive ed educative.

Per maggiori informazioni chiama il numero 335.786.6850 (Orfeo) o scrivi a [email protected] .