Treviso conquista il trofeo veneto di marcia e corsa  

Ad Abano Terme la vittoriese Anita Marogna vince la gara cadette dedicata al “tacco e punta”, poi tanti piazzamenti sul podio.

TREVISO – Di marcia e di corsa, nel segno di Treviso. Ieri pomeriggio, ad Abano Terme (Padova), la rappresentativa della Marca guidata dal fiduciario tecnico Sandro Delton ha vinto la prima prova del Trofeo Veneto dedicato alla marcia e alla corsa su strada. Sul veloce tracciato ricavato dall’Atletica Vis Abano all’interno del Parco Urbano, nei pressi di Piazza Todeschini, la selezione trevigiana ha preceduto le altre sei rappresentative del Veneto, totalizzando 652 punti.

Sul podio di giornata anche Padova (588) e Venezia (543). Poi, nell’ordine, Belluno (429), Verona (251), Vicenza (192) e Rovigo (166). Il pomeriggio è iniziato con le gare di corsa che hanno incoronato i veneziani Alessio Pollazzon (cadetti) e Beatrice Vedovato (cadette), il bellunese Mattia Simeoni (ragazzi) e la vicentina Ludovica Dambruoso (ragazze).

Nella marcia, gradino più alto del podio regionale per il veneziano Lorenzo Benincasa nella gara cadetti vinta dal lombardo Alberto Allieri, per la trevigiana Anita Marogna (cadette), per i padovani Youssef Mahdi (ragazzi) e Diletta Dardani (ragazze), miglior veneta nella prova dominata dalla lombarda Caterina Carissimi.

In chiusura di giornata, gara extra per il settore assoluto sulla distanza di 5 km con le vittorie della junior Martina Nacchi (Fiamme Oro Padova) in 24’32” e del coetaneo Mattia Pasqualotto (Atl. Vicentina) in 24’51”.