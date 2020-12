Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Augusto Falcon ed il suo successo

(classe 1932)

Chi ha vissuto a Mogliano negli anni Sessanta del secolo scorso ricorderà che Augusto Falcon ha cominciato la sia attività commerciale in un negozietto in piazza Pio X proprio in quegli anni. Aveva rilevato un’attività che vendeva lampadine e filo elettrico. Ma a Falcon, alla sua intraprendenza ed alla sua voglia di successo, stava stretto non solo quel negozietto, ma anche la gamma dei prodotti che commercializzava e soprattutto la quantità che s riusciva a smerciare.

In pochissimo tempo incrementò talmente sia gli articoli del suo negozio che il numero di clienti che lo costrinsero a trasferirsi in Via Roma dove allestì un ambiente molto vasto con una esposizione di migliaia di articoli. Erano gli anni del boom economico nei quali tutti cominciavano a comprare il frigorifero che prima nessuno aveva, il televisore, il giradischi e poi il gruppo stereo e così via. In quegli articoli, che ancora nessuno aveva e che facevano gola a chiunque, è cominciato il boom commerciale ed economico di Augusto Falcon.

Il suo meritatissimo successo consisteva nel fatto innanzitutto di avere intuito l’arrivo del boom economico che lui ha saputo fruttare al massimo con risultati sorprendenti e poi nel rischio degli approvvigionamenti. Di ogni articolo comprava migliaia di pezzi scommettendo nella sua abilità di venditore agguerrito e capace. Il rischio, nel caso quella merce non fosse andata venduta, stava nel fatto di trovarsi capitali morti su rimanenze di magazzino inutilizzate e giacenti per lungo tempo. Fortunatamente per lui quel rischio, che è diventata la sua tattica commerciale, gli ha regalato nel tempo il “successo” ed in benessere economico.

In seguito è approdato opportunamente in zona Preganziol proprio sul Terraglio, riuscendo ad allestire un’esposizione di prodotti di migliaia di metri quadrati con ampi parcheggi in dotazione. Anche quella è risultata una mossa vincente perché il Terraglio è una strada di grande traffico e di comunicazione che congiunge Mestre a Treviso dove i negozi e le attività commerciali non necessitano di particolari forme di pubblicità perché sono continuamente esposti alla visione del pubblico di passaggio.

Recentemente, giunto ormai nell’Olimpo delle attività commerciali ha compiuto l’ulteriore ennesima mossa vincente affiliando la sua azienda al mastodontico complesso industriale EXPERT che con più di trecento punti vendita opera su tutto il territorio nazionale. Da qualche tempo a gestire l’attività è subentrato il figlio Sandro che però fin da giovanissimo ha collaborato col padre nella gestione del negozio.

