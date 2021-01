ATTACCO SOCIAL A SEGRETARIO CISL VENETO. ASSESSORE MARCATO, “MASSIMA SOLIDARIETA’ A REFOSCO. I GESTORI SPAZZINO VIA CHI USA IMPROPRIAMENTE QUESTI CANALI”

(AVN) – Venezia, 22 gennaio 2021

“Apprendo con rammarico la notizia delle minacce e accuse ricevute attraverso diversi profili social dal Segretario Generale della CISL del Veneto Gianfranco Refosco. Esprimo a lui solidarietà e tutta la mia vicinanza. Non è tollerabile che chi rappresenta le istituzioni sia vittima di questi attacchi vigliacchi”.

Così l’assessore allo sviluppo economico del Veneto Roberto Marcato commenta la notizia odierna che vede come protagonista, suo malgrado, il Segretario Generale della CISL del Veneto,

“Mi auguro, inoltre, che quanto prima i gestori di questi social siano in grado di spazzar via chi usa questi strumenti di comunicazione per offendere e minacciare” conclude Marcato.

