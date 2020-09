Associazioni e circoli culturali: l’Avis

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

L’Avis (Associazione volontari italiani del sangue) è un’organizzazione nazionale privata esclusivamente di volontariato e senza scopo di lucro, con sede a Roma, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire una disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità attraverso la promozione del dono, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Vi possono aderire tutti i maggiorenni che abbiano intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue. Oggi è la più grande organizzazione di volontariato italiana del

sangue, che riesce a garantire circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Può contare complessivamente su oltre 1.300.000 soci che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 2.000.000 di unità di sangue.

Le sue diramazioni sono sparse praticamente su tutta la Penisola ed ogni sede funzionante è gestita da un Presidente e da un Consiglio di Amministrazione che regolano e coordinano sia le donazioni periodiche del sangue che il calendario di alcune manifestazioni ed eventi organizzate per promuovere l’iscrizione di nuovi soci.

La gestione dell’AVIS di Mogliano è sicuramente un modello per le altre sedi. È riuscita infatti ad esprimere in questi 60 anni che analizziamo un Presidente Nazionale nella persona della signora nobildonna Dall’Antonia e un Vice Presidente nella persona del signor Emilio Tessarin.

