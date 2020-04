In questo difficile periodo nel quale quasi quotidianamente si evidenziano situazioni di emergenza sociale, di nuove fragilità e di nuovi bisogni, l’Associazione di Quartiere Est, coerentemente con le finalità statutarie e la tradizionale vocazione all’aspetto solidaristico, cerca di portare qualche piccolo beneficio ai più bisognosi. Allo scopo, in questi giorni, ha donato alle organizzazioni sul territorio, Caritas S.Carlo e Punto Solidale di via Ronzinella delle carte prepagate per spesa alimentare per far fronte a casi di particolare urgenza. Naturalmente c’è la consapevolezza che le risorse messe a disposizione sono modeste e pertanto l’Associazione di Quartiere Est ha promosso una sottoscrizione tra i Soci e chiunque voglia contribuire, per raccogliere fondi per la spesa alimentare, versando sull’IBAN dell’Associazione: IT17Z0306967684510749162728 Ciò non deve intendersi come una sovrapposizione con l’iniziativa messa in campo dal Comune, ma uno stimolo ulteriore per la causa. Associazione di Quartiere Est

