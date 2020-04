In arrivo 19mila flaconcini gratuiti di igienizzante mani

19.000 flaconcini tascabili, da 50 ml ciascuno, di igienizzante per le mani a disposizione gratuitamente della comunità di Marcon: è questa l’iniziativa di una ditta marconese, la Cosmetic Service, che ha deciso di dare il proprio contributo in questo difficile periodo di emergenza epidemiologica.

Un’iniziativa che è stata accolta più che favorevolmente dal Sindaco Romanello che ha commentato: “Ringrazio la Cosmetic Service per la generosità dimostrata nel mettere a servizio dell’intera comunità la propria professionalità e le proprie risorse produttive, in questi giorni di grande preoccupazione per la diffusione del contagio da COVID-19.

Si allarga la rete di solidarietà per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Si tratta di uno dei tanti esempi di responsabilità sociale di una comunità nella quale ciascuno sta dimostrando di essere pronto a fare la propria parte.

“In questi giorni sono chiamati a un impegno straordinario anche tante associazioni – aggiunge l’assessore alla Protezione Civile, Diego Meneghetti – dai volontari di Protezione Civile, a Caritas, Croce Rossa e Croce Verde, tutte persone che regalano alla comunità un po’ del proprio tempo e delle proprie risorse, alle quali va il nostro sincero ringraziamento.”

Gli igienizzanti sono stati consegnati presso la sede della Protezione Civile e verranno distribuiti durante il prossimo fine settimana casa per casa, alle attività economiche ancora operative e alle tante associazioni impegnate sul territorio.

