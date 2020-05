Assistenza sanitaria minima anche ai pets

Aldo Giovannella, noto veterinario moglianese, ci ha inviato il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo:

”

In questi momenti di crisi economica, poter garantire ai pets, delle famiglie nuove povere, assistenza sanitaria minima è un contributo alle spese alimentari, è una delle operazioni sociali più avanzate che la politica e i privati insieme possano tentare di realizzare per i nostri animali.

Con un grande senso civico e di responsabilità, il nostro comune di Mogliano Veneto ha messo un piccolo fondo per questo, e i privati stanno contribuendo con le loro donazioni.

Come uomo, come cittadino e come medico veterinario sono commosso e ringrazio tutti coloro che hanno creduto e stanno credendo in questo innovativo progetto sociale.

