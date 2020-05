Parmitano “ Già da novembre nello spazio sapevo del Coronavirus”

Luca Parmitano, astroluca, durante una intervista al Tg 2 ha confermato che già a novembre, menre era in orbita nella stazione spaziale, aveva iniziato a monitorare i primi contagi di coronavirus in Asia e poi in Europa e che era a conoscenza del pericolo.

Tutti ritengono impossibile che Parmitano possa aver detto una stupidaggine. Allora la domanda è, ma allora la cosa era risaputa dalle autorità mondiali ed anche europee. Quindi anche il nostro governo era a conoscenza della gravità della pandemia che si stava espandendo a macchia d’olio.

Ed allora perché ci siamo fatti cogliere di sorpresa, sembra, essendo a conoscenza della pandemia con un anticipo di tre mesi rispetto al momento in cui è stata dichiarata?

Alcuni studiosi ritengono che i primi casi di coronavirus siano apparsi in Europa già dai primi di novembre.

Fonte: Liberoquotidiano.it

Commenta la news

commenti