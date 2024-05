Aroma Pasticceria: delizie artigianali nel cuore di Bibione

Un laboratorio gastronomico che unisce l’arte dolciaria a un’accogliente ospitalità, situato vicino al percorso ciclo-pedonale del faro di Bibione.

BIBIONE – A due passi dal Bibione Palace Spa Hotel****S si trova un laboratorio gastronomico chiamato Aroma Pasticceria. Situato vicino al percorso ciclo-pedonale che conduce al faro, questo laboratorio unisce la passione per l’arte dolciaria a una raffinata ospitalità, offrendo un’esperienza culinaria unica.

La decisione di aprire il laboratorio al pubblico esterno è stata presa per permettere ai clienti di gustare prodotti di alta qualità. Valentina Carrer, giovane membro della famiglia che gestisce l’attività, è responsabile della creazione di dolci e pasta fresca che soddisfano anche i palati più esigenti.

Aroma Pasticceria non è solo un luogo di produzione, ma offre anche un’esperienza sensoriale. I visitatori vengono accolti da un’atmosfera accogliente e dal profumo dei dolci appena sfornati. Qui, artigianalità e creatività si combinano per creare delizie per il palato e per gli occhi.

Il laboratorio è dotato di attrezzature moderne di alta qualità, che permettono a Valentina e al suo team di realizzare creazioni culinarie dettagliate e sapori unici. Tra le specialità ci sono torte decorate, pasticcini finemente lavorati e dolci regionali che riflettono la tradizione locale. Anche la pasta fresca è prodotta con la stessa cura, offrendo piatti autentici e genuini.

L’apertura al pubblico esterno è un’opportunità per chi desidera gustare le creazioni di Aroma Pasticceria, sia per una pausa caffè o per un incontro. Qui, qualità, gusto e raffinatezza si incontrano.

In sintesi, Aroma Pasticceria combina tradizione artigianale e innovazione, creando un’esperienza culinaria memorabile. Grazie alla dedizione di Valentina Carrer e del suo team, continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e dei dolci.