Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Armando Buffon (classe 1944 – n. a Ronchis, Udine, il 15.06.1944) è cresciuto calcisticamente nella squadra del paese dove è nato. La sua famiglia si trasferì a Mogliano quando Armandino era ancora un ragazzo. Ha svolto la sua carriera calcistica, iniziata a 14 anni nel ricreatorio delle giovanili di Latisana, passando poi per la Mestrina e la Miranese prima di approdare alle squadre professionistiche dell’Ascoli, Brescia, Reggiana, Genova, Prato, Casertana e Potenza, da una squadra all’altra tra le serie B e C e percorrendo buona parte dell’Italia in lungo ed in largo, giocando nel suo ruolo naturale di portiere. E’ arrivato anche per una stagione nella massima categoria (Serie A), giocando con il Brescia. La sua carriera calcistica tra i professionisti si è svolta dal 1969 fino al 1977.

Per ben due anni è stato sindacalista dell’Organismo sindacale fondato in quegli anni da Sergio Campana, assieme a Gianni Rivera, Sandro Mazzola ed altri.

A causa del suo spiccato senso di giustizia e di equità, in difesa dei colleghi, contestava talvolta allenatori e società. Ciò spiega in parte il fatto che, nonostante all’epoca fosse uno dei migliori portieri sul mercato, abbia subito frequenti cessioni e trasferimenti durante la sua carriera calcistica. Anche dopo esserci arrivato non è riuscito infatti a rimanere stabilmente in Serie A, come avrebbe meritato.

Quando ha smesso di giocare al calcio si è stabilito a Mogliano scegliendo il paese di residenza della famiglia della moglie, da dove, rimanendo nel mondo del calcio, si è adoperato nella pratica di allenatore di alcune squadre di promozione e di eccellenza. A Mogliano ha contribuito in maniera determinante alla istituzione di una scuola calcio giovanile per portieri da istradare alla carriera calcistica. Ha curato la preparazione dei portieri Alez Cordaz del Conegliano che gioca con la squadra del Crotone e di Vincenzo Laveneziana. Vanta anche il fatto di aver fatto muovere i primi passi da portiere allenando Ivano Bordon, famoso portiere dell’Inter e della Nazionale.

Complimenti vivissimi, Armando, sei un grande!

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti