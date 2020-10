Apre a Spinea un negozio di accessori per bikers e di moto Harley Davidson

Appassionati di bikers e di accessori per moto Harley Davidson, una buona notizia per voi, sabato pomeriggio verrà inaugurato in piazza Marconi 1 Spinea Manovia 54 il nuovo negozio dedicato a tutto questo.

Due intraprendenti imprenditori, Annalisa Guarino e Giovanni Moro, hanno avuto questa idea con la quale intendono anche ridare vita ad un angolo di Spinea.

Nella piccola bottega saranno realizzati e personalizzati oggetti in cuoio, applicate borchie e tutto ciò che rappresenta un culto per i bikers.

Si potranno trovare nel negozio anche accessori ed abbigliamento particolari per donna ed uomo.

