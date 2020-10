Che arriva a tarda sera, quasi fossimo ad Ibiza al Cafe’ del Mar cullati dalle note lounge di Jose’ Padilla con 21 gradi e una birra in mano.

Ma qui la musica e’ diversa,incombe restringente e cupa, mai chill.

No alle feste private,movida in soffitta,q uarantene che arrivano a 10 giorni, calcetto e sport amatoriali riempiti di naftalina e si poi vedra’.

Abitazioni con ingressi limitati,amici con il contagocce e tanti tanti dubbi, smart working che divorano luoghi convenzionali di lavoro, tanto da farti rimpiangere la collega odiosa e rancorosa che il lunedi’ mattina ti scartavetrava l’anima.

Ma il dipiciemme e’ come la telefonata del call center,ogni tanto arriva. E allora tutti in rete o davanti alla Tv, perche’ certe strette le sai ma speri in qualcosa di piu’ open, chissa’.

Poi la lettura della “sentenza“ scorre inamovibile e integerrima, recitata, letta, studiata. Come se nulla fosse, cristallizzata nei fogli del Presidente fuoriesce impavida e glaciale, senza sconti.

Tocca stringersi ancora ma gia’ la casa e’ stretta, ci vorra’una sanatoria edilizia. Alla prossima.

Mauro Lama

