Anche Casier ricorda le vittime del Coronavirus

Anche nel Comune di Casier, oggi a mezzogiorno, bandiera a mezz’asta e minuto di silenzio. Il sindaco Renzo Carraretto davanti al Municipio, in segno di lutto e di solidarietà, ha accolto la proposta del presidente dell’Anci Antonio Decaro, per “ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.

Commenta la news

commenti