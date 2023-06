Altri 3 ori ai Giochi Europei, ora tocca all’atletica

Dopo le prime 4 medaglie in poche ore dall’inizio dei Giochi Europei di Cracovia 2023, Italia Team continua a far incetta di podi e soprattutto punti.

CRACOVIA – Questi Giochi Europei sono iniziati nel migliore dei modi per Italia Team. Due medaglie d’oro e due bronzi in poche ore con la coppia Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel Mixed Duet Technical e Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella Canoa a 2 500m sul primo gradino del podio. Terzo gradino per Danilo Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello nel mixed team della carabina 10 metri e per Paolo Monna nella pistola 10 metri.

Ma la giornata di ieri ci ha regalato fino all’ultimo secondo altre grandissime emozioni. La voce grossa l’ha fatta la Nazionale di Karate con ben tre medaglie conquistate grazie all’argento di Erminia Perfetto ( Kumite categoria -50 kg), e ai due bronzi di Angelo Crescenzo (Kumite -60 kg) e Mattia Busato (Kata). (Foto EOC)

Sono seguiti poi l’argento di Sarah Jodoin Di Maria, Lorenzo Marsaglia, Chiara Pellacani ed Eduard Timbretti Gugiu nel mixed team event di tuffi e il bronzo di Beatrice Colli nello speed di arrampicata sportiva

La seconda giornata

Che il tiro a segno sia una delle discipline olimpiche in cui gli azzurri hanno sempre ottenuto grandi risultati non è una novità. I segnali di ottima forma si erano già visti con in due bronzi conquistati ieri, ma è nella giornata di oggi che arrivano finalmente i successi sperati.

Due ori voluti e meritati che portano sul primo gradino del podio Sara Costantino e Paolo Monna nella pistola mixed team e Danilo Dennis Sollazzo nella carabina 10 m.

La coppia azzurra ha ottenuto il primo punteggio in qualifica (581) per poi superare in finale per 17-7 gli armeni Benik Khlghatyan ed Elmira Karapetyan. Peccato per il Quarto posto per l’altra coppia italiana impegnata oggi composta da Federico Nilo Maldini e Maria Verricchio,

Il secondo oro di giornata lo regala Danilo Dennis Sollazzo che, dopo il bronzo ottenuto ieri nel mixed team insieme a Sofia Ceccarello, ha vinto oggi nella carabina 10 m. Il varesino, in virtù del sesto miglior punteggio (629.5) nelle qualificazioni, si è guadagnato con merito l’accesso al ranking match riservato ai migliori otto tiratori. Qui ha totalizzato lo score di 261.2, valsogli il pass per l’ultimo atto a due contro il tedesco Maximilian Bene Ulbrich. Il testa a testa finale ha premiato proprio l’azzurro, con un eloquente 17-9.

La gara metteva in palio una carta olimpica per il vincitore. Sollazzo, tuttavia, ne aveva già ottenuta una grazie al secondo posto dello scorso ottobre ai Mondiali de Il Cairo. Stessa situazione anche per gli altri due componenti del podio. La quota Paese per Parigi 2024, dunque, se l’è assicurata l’Austria, grazie al quarto posto ottenuto da Martin Strmpfl.

Seconda medaglia anche per l’Italia dei tuffi grazie alla coppia composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro nella prova mista dal trampolino 3m sincro.

Gli azzurri (foto European Games Krakow-Malopolska 2023) hanno totalizzato il punteggio di 291.39. Seconda la Gran Bretagna con 283.89. Completa il podio la Svezia (282.60).



IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA TEAM

ORO Giorgio Minisini / Lucrezia Ruggiero (Nuoto artistico – Duo Mixed Technical)



/ (Nuoto artistico – Duo Mixed Technical) BRONZO Dennis Sollazzo/Sofia Ceccarello (Tiro a segno – carabina 10 m mixed team)



(Tiro a segno – carabina 10 m mixed team) BRONZO Paolo Monna (Tiro a segno – pistola 10 m)



(Tiro a segno – pistola 10 m) ORO Gabriele Casadei/Carlo Tacchini (Canoa velocità – C2 500m)



(Canoa velocità – C2 500m) BRONZO Mattia Busato (Karate – Kata)



(Karate – Kata) BRONZO Angelo Crescenzo (Karate – Kumite, -60 kg)



(Karate – Kumite, -60 kg) ARGENTO Sarah Jodoin Di Maria / Lorenzo Marsaglia / Chiara Pellacani / Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi – Mixed Team)



/ / / (Tuffi – Mixed Team) ARGENTO Erminia Perfetto (Karate – Kumite, -50 kg)



(Karate – Kumite, -50 kg) ORO Sara Costantino/Paolo Monna (Tiro a segno – pistola 10 m mixed team)

ORO Danilo Dennis Sollazzo (Tiro a segno – carabina 10 m)



(Tiro a segno – carabina 10 m) ORO Chiara Pellacani/Matteo Santoro (Tuffi – Trampolino 3m sincro misto)

Photo Credits: EOC, Coni.it