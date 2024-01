Allenamento congiunto tra Nazionale di Spada e non vedenti

La Nazionale di Spada Olimpica e quella non vedenti si sono confrontati in un allenamento congiunto dal grande significato.

TIRRENIA – Giornata particolare per la Nazionale di spada del CT Dario Chiadò. Presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia si è tenuto un allenamento congiunto con la rappresentativa di scherma non vedenti guidata dal maestro referente Giancarlo Puglisi.

Durante il ritiro in previsione del Grand Prix di Doha, che si svolgerà dal 29 al 31 di gennaio, gli azzurri hanno accolto gli spadisti non vedenti Simonetta Pizzuti, Veronica Tartaglia, Silvia Tombolini, Laura Tosetto, Lorenzo Ballini, Alessandro Buratti, Carmelo Guerrieri e Andrea Pesaresi.

Gli spadisti azzurri, guidati dalla vicecampionessa mondiale Alberta Santuccio e la due volte iridata Rossella Fiamingo, si sono confrontati in pedana con quelli non vedenti. Un’occasione di apprendimento per scoprire le differenze nel regolamento e fare gruppo.

Erano presenti anche i paralimpici azzurri Matteo Betti e Alessia Biagini insieme al responsabile d’arma della spada Francesco Martinelli, che hanno dato un significato ancor più vincente alla giornata.



Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, che ha assistito a questo allenamento congiunto a Tirrenia.

Photo & Video Credits: federscherma.it