Alessandro Haber testimonial d’eccezione per i teatri del Settore Cultura del Comune di Venezia, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro del prossimo 27 marzo

Per la giornata mondiale del Teatro, istituita il 27 marzo, il Settore Cultura del Comune di Venezia alza virtualmente il sipario con un progetto unico in collaborazione con Arteven. Sul palco del Toniolo Alessandro Haber, testimonial d’eccezione, racconterà il suo profondo legame con il teatro, l’amore per la poesia e la passione per il palcoscenico attraverso la poesia di Jacques Prévert “Questo amore” regalando un’altra intensa e sentita interpretazione in esclusiva per i teatri del Settore Cultura del Comune di Venezia: Toniolo, Momo, Parco e Groggia.

Lo spettacolo andrà in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Settore Cultura a partire dalle ore 11 del 27 marzo. Si tratta di una poesia lunga ma tagliente, che parla di un amore potente e incondizionato e Haber la vuole “dedicare all’amore che abbiamo noi che facciamo questo mestiere per il teatro, luogo meraviglioso, che ogni volta ci dà, col pubblico, delle emozioni e ci fa vivere meglio…”.

L’attore invita lo spettatore ad avvicinarsi piano, ascoltandolo per godersi appieno un’emozione, in attesa di riaprire i nostri teatri e tornare in platea.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.culturavenezia.it

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti