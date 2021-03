Vacanze in Italia, il bello di viverle con la famiglia

La primavera è ormai alle porte e tutti non vediamo l’ora di prenderci qualche giorno di relax per concederci dei momenti di svago e divertimento con la famiglia. Vivere delle belle esperienze al di fuori della quotidianità, della casa, del lavoro, scuola e impegni vari.

E la scelta che sembra essere sempre più apprezzata dalle famiglie italiane è quella degli itinerari green, a contatto con la natura per respirare un po’ di aria buona e pulita, correre in un prato con i propri bambini, apprezzare le meraviglie che il nostro territorio ci offre. Il tutto lontano dal caos cittadino, in luoghi che appaiono oggi quanto più sicuri possibili, dove non c’è bisogno del distanziamento sociale e nei quali si possa vivere una ventata di libertà di cui tutti abbiamo veramente bisogno.

Ecco che così le vacanze in Italia sembrano al momento l’alternativa migliore per le famiglie che stanno rivalutando le bellezze di casa nostra, il fascino del camminare e della riscoperta. Lo sa bene Tramundi, la travel company online che annovera una miriade di itinerari nella nostra bella Italia all’insegna della sicurezza, dell’innovazione e dell’unicità. Tour confezionati ad hoc per vivere in famiglia delle vacanze spensierate e all’insegna dello svago, fisico e mentale. Se cerchi un punto di riferimento a cui affidarti eccolo qui, uno tra i migliori di tutto lo Stivale.

Dove andare per le vacanze nel Belpaese? Tramundi propone itinerari in ogni regione dell’Italia: dalla Toscana alla Calabria, dal Trentino alla Puglia. Se con la tua famiglia vuoi vivere dei giorni di avventura nel pieno della natura, il tour nel cuore del Parco nazionale del Pollino, in Calabria non te lo puoi proprio perdere. Tuffati nella gola di un canyon o da una cascata, divertiti a fare rafting e ad assaporare il calore e l’ospitalità dei calabresi, il tutto nella cornice del Geoparco Mondiale UNESCO più grande d’Italia.

E se invece sei orientato per qualcosa di più easy puoi dare un’occhiata al pacchetto che ti porta alla scoperta delle Marche, la terra che ha ispirato Leopardi, facendo un viaggio nell’immensità di un paesaggio ancora troppo poco conosciuto tra borghi antichi, riserve naturali e il mare rigenerante. Tante tinte e tanti colori per far assaggiare a sé stessi e ai propri piccoli quanto può essere unica e speciale la natura.

E risalendo lo Stivale un’altra valida alternativa è il trekking sulla Via degli Dei. Da Bologna a Firenze ripercorrendo i passi di Etruschi e Romani per una vacanza slow a tutti gli effetti. E se tutto questo ti ha attratto non ti resta che curiosare nell’infinito catalogo e scegliere l’itinerario che più fa per te e la tua famiglia.

