Affido familiare: slitta al 13 aprile l’avvio del Corso di formazione/informazione per aspiranti affidatari

Non più domani, come era inizialmente previsto, ma il 13 aprile: slitta di qualche giorno, causa l’emergenza Covid, l’avvio del corso di formazione/informazione per aspiranti affidatari, promosso dalla Direzione Coesione sociale del Comune di Venezia.

Il programma dell’iniziativa prevede quattro incontri, per quattro martedì di seguito, che si svolgeranno, dalle ore 17 alle 19, presso la sede del Servizio Infanzia e Adolescenza, in via del Cortivo 87/a a Campalto.

Questo il nuovo calendario: 13 aprile “Accoglienza, solidarietà e affido familiare: quadro legislativo, tempi e fasi del percorso per diventare affidatari”; 20 aprile “Il progetto di affido: compiti e ruoli dei soggetti coinvolti. Le famiglie affidatarie raccontano”; 27 aprile “Il bambino in affido: storie e narrazioni”; 4 maggio “Diventare famiglia affidataria: desideri e aspettative”.

L’affido familiare è un istituto che permette a persone di ogni età, single o in coppia, con o senza figli, di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi.

Per informazioni e iscrizioni: Servizio Infanzia e Adolescenza tel. 0415420384

