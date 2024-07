Alcol a minori. Scatta la multa

In caso di reiterazione della violazione, verrebbe disposta la sospensione dell’attività

JESOLO (VE) – Nella serata di domenica 14 luglio, gli agenti del Comando di Polizia locale di Jesolo hanno sanzionato un’attività commerciale del Lido, dopo aver accertato la vendita di bevande alcoliche a due giovani ragazzi 17enni residenti nel Trevigiano.

Gli agenti hanno quindi contestato il fatto ai gestori dell’attività commerciale, verbalizzando le violazioni per vendita di sostanze alcoliche a minori. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria può andare da 250 a 1.000 euro. Inoltre, la reiterazione delle violazioni comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro e la sospensione dell’attività.

“I controlli e l’attività di contrasto alla somministrazione di alcolici a minori sono molto importanti, tanto più in un periodo come questo in cui vediamo giovanissimi alzare il gomito e spesso addirittura esagerare perdendo il controllo – ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, esprimendo rammarico nel constatare come vi siano ancora commercianti della città, “per quanto rappresentino davvero una parte residuale”, che sorvolano sulle conseguenze dell’assunzione di alcolici da parte dei giovanissimi, a partire dai danni alla loro salute.