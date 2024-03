È morto all’età di 68 anni l’autore dei famosissimi Manga “Dragonball” e “Dr Slump e Arale”. Addio Toriyama Sensei.

TOKYO – Questa mattina la casa editrice e lo studio di produzione del grandissimo Mangaka Akira Toriyama ne hanno comunicato la scomparsa a causa di un ematoma subdurale. L’autore di capolavori come Dr. Slump e Dragonball ci ha lasciati il 1° marzo.

Siamo alla fine degli anni ’70, in Italia su Rai 2 vengono trasmessi i primi cartoni animati giapponesi (Anime). Inizialmente sono serie per bambini come Barbapapà (Bābapapa), Vicky il vichingo (Chiisana Viking Vikke) e soprattutto Heidi (Alps no shōjo Heidi), ma è con Atlas Ufo Robot (UFO Robot Grendizer) – meglio conosciuto come Goldrake – che la prospettiva dei cartoni animati in Italia cambia. Da quel momento sia la Rai che le prime reti locali inizieranno a importare nel nostro Paese serie animate di ogni tipo, soprattutto Shojo (Anime per ragazze), sportive e i classici “Robottoni”.

In questo marasma di prodotti d’animazione arriva anche una serie completamente demenziale, sembra per bambini inizialmente, ma con accenni a tematiche importanti come la diversità, l’uguaglianza, la crescita, l’amore ecc. Sui nostri schermi è appena apparso Dr. Slump, la storia di uno scienziato che crea invenzioni di ogni tipo, tra cui una robot miope di nome Arale.

In Italia è appena arrivato un fenomeno dirompente, un terremoto di bambina che corre con una cacchina rosa in mano. Sull’onda di questo successo, ne arriverà un altro che cambierà il modo stesso di vedere gli Anime. Un cartone animato che chiunque, anche i non amanti del genere, sa benissimo qual è e di cosa parla. Dragonball.

Il fenomeno Dragonball

Anche in questo caso, la trama inizialmente è molto giocosa e demenziale. Il protagonista è uno strano ragazzino con la coda di scimmia, chiaramente ispirato al capolavoro classico cinese Il viaggio in Occidente di Wu Ch’êng-ên. Dalla prima avventura e la ricerca delle sette sfere del drago (da qui il titolo), si passerà pian piano ai tornei Tenkaichi e poi all’arrivo di varie specie aliene che vogliono distruggere la terra.

Il Leit Motiv di tutta l’opera è la crescita di Son Goku, da bambino ingenuo e smaliziato fino a diventare il guerriero più forte dell’universo. Il successo di questo Manga (il primo ad essere stato pubblicato in Italia nel senso di lettura originale giapponese) è senza precedenti, al secondo posto dei più venduti al mondo dopo One Piece (il cui autore ha dichiarato più volte di essersi ispirato).

Tre serie animate trasmesse in Giappone dal 1986 al 1997. È presente nelle televisioni italiane più o meno ininterrottamente dal 1989 prima su Junior Tv e poi riadattato e doppiato dalle reti Mediaset. Ben ventuno film cinematografici, innumerevoli videogiochi. Merchandising di ogni tipo. Parole come “Onda energetica” e “Saiyan” diventati di uso comune.

È stato anche un Manga prima e Anime poi di forte critica verso il falso perbenismo giapponese. Il tema della diversità è sempre presente, ma anche quello dell’imperfezione dei personaggi. Basti pensare al vecchio fortissimo Maestro Muten (il genio tartaruga) che nella vita normale è un maniaco attratto dalle ragazzine formose.

Se inizialmente la storia era molto scanzonata e allegra, pian piano che il protagonista cresce, aumentano anche le sfide, le perdite e i momenti drammatici. Pensiamo a Vegeta, il sacrificio di Goku, Junior, Majin Bu… Personaggi che sono rimasti scolpiti nei cuori.

Tuttora molti delle generazioni nate dagli anni ’60 in poi ricorda con molto affetto le sue avventure: il drago Shenron, il cercare di resuscitare gli amici con le sfere del drago, e forse più di tutto l’alzare le mani al cielo per donare energia al nostro amato Saiyan.

Che è un po’ quello che stanno facendo tutti i fan del mondo da questa mattina.

Addio Toriyama Sensei. Grazie di tutto.