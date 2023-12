Addio al Gap salariale in Ferrari

La casa di Maranello ha ricevuto la certificazione Equal-Salary per la parità retributiva di genere. È il primo gruppo di lusso al mondo ad aver eliminato il gap salariale.

MARANELLO – Ferrari ha annunciato, tramite un comunicato stampa, l’ottenimento della certificazione Equal-Salary, ovvero la parità retributiva di genere. Da anni la casa del Cavallino si impegna per creare un ambiente di lavoro più equo e inclusivo e permettere a tutti i suoi dipendenti di vivere al meglio l’esperienza lavorativa.

Il comunicato stampa

Ferrari ha ottenuto la certificazione Equal-Salary a livello globale per la parità retributiva di genere.

Il riconoscimento, conferito dall’omonima fondazione svizzera, conferma il continuo impegno della Società per un ambiente di lavoro equo, inclusivo e che valorizzi le differenze.



Il processo di certificazione ha previsto un’analisi dei livelli retributivi, in base al quale è stato dimostrato come Ferrari sia il primo gruppo del lusso ad aver eliminato il divario retributivo tra donne e uomini a livello globale.

Le pari opportunità di crescita professionale sono un altro aspetto cruciale della certificazione, che si fonda su uno studio delle politiche di gestione del personale e sulla percezione dell’inclusività all’interno del Gruppo.



Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari, ha dichiarato: “Dopo la prima certificazione Equal-Salary ottenuta nel 2020 a livello italiano, è proseguito il nostro impegno per la parità di genere. La certificazione globale conseguita oggi sancisce il primato del merito, leva fondamentale per attrarre le migliori risorse e per raggiungere quel livello di eccellenza che deve essere proprio della Ferrari di oggi e di domani.”