Addio a Tito Stagno, l’uomo che ci ha raccontato la Luna

Ci ha lasciati questa notte, all’età di 92 anni, Tito Stagno, storico giornalista della Rai.

Per tutti noi ‘adulti’ sarà sempre l’uomo che la sera del 20 luglio 1969, gridò: “ha toccato, ha toccato!”

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inviato un messaggio alla famiglia, a nome di tutti i veneti: “In anni in cui per molti anche il semplice andare in un paese vicino era un vero e proprio viaggio, Tito Stagno è riuscito ad accompagnare milioni di telespettatori fino sulla luna.

Tito Stagno

Mentre commentava una delle più grandi tappe dell’umanità, infatti, seppe rendere partecipe chi lo ascoltava di un evento che poteva sembrare incredibile. Il suo entusiasmo di quella notte del 1969 è stato la chiave di una nuova era. L’allunaggio, come venne subito chiamato, non fu l’unico evento storico in cui Stagno fu alla guida di una società protagonista di grandi trasformazioni con il boom economico – aggiunge il Governatore – ce ne furono molti altri. Ma fu anche una compagnia puntuale nei tg e in importanti programmi sportivi. In tempi in cui la televisione entrava nelle case con discrezione e non c’erano tutte le fonti di informazione di cui disponiamo oggi, ha saputo trascinare con la sua elevatissima professionalità non solo come cronista ma anche come divulgatore scientifico. Sono convinto che verrà ricordato come un’icona dell’ultimo secolo”.

Silvia Moscati