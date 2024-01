Addio a Riccardo Borghero, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona

Cordoglio per la scomparsa di Riccardo Borghero, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona.

VENEZIA. La scomparsa di Riccardo Borghero, Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, ha scosso profondamente la comunità veneta.

Riccardo Borghero è entrato in Camera di Commercio a soli 19 anni e il suo percorso lo ha portato a ricoprire incarichi di crescente importanza.

Zaia sottolinea il ruolo chiave di Borghero nell’internazionalizzazione e il suo impegno anche durante la malattia:“Questo lutto colpisce tutto il sistema camerale veneto, di cui Riccardo era un pilastro. Uomo di valore, dotato di un’intelligenza brillante, ha rappresentato l’Ente camerale con grande professionalità. La sua prematura scomparsa è una perdita per la comunità veronese e veneta. Desidero porgere le mie condoglianze alla famiglia di Riccardo e a tutti i colleghi e collaboratori che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco”, dichiara il Presidente della Regione Veneto.

Il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza ha dichiarato:“Sono scosso e profondamente addolorato per la prematura scomparsa di Riccardo Borghero. Questo lutto colpisce tutto il sistema camerale veneto, di cui Riccardo era un pilastro.



Uomo di valore, dotato di un’intelligenza brillante che gli ha permesso, entrato giovanissimo in Camera di Commercio, di esprimere le sue capacità e arrivarne ai vertici, ha rappresentato l’Ente camerale con grande professionalità e competenza. Con la sua scomparsa prematura perdiamo un punto di riferimento per la comunità politico-istituzionale e imprenditoriale veronese e veneta.



A nome mio personale, di Unioncamere del Veneto con il suo Segretario Generale Roberto Crosta, il Vice Segretario Valentina Montesarchio e di tutto il sistema camerale, desidero porgere le mie condoglianze alla

famiglia di Riccardo, al Presidente della Camera di Commercio di Verona Giuseppe Riello, ai componenti di Giunta e Consiglio e a tutti i colleghi e collaboratori che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco”.