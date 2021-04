Ad aprile rifioriscono le biblioanimazioni

Il Bibliobus ti aspetta alla fermata più vicina a te con tanti incredibili personaggi e storie da vivere e raccontare. Rispettando le norme sanitarie vigenti, da venerdì 16 aprile partono le biblioanimazioni, laboratori educativi ad iscrizione, all’aperto, ad ogni fermata del Bibliobus, per animare con fiabe e racconti le giornate primaverili di bambini e ragazzi. Sarà l’associazione culturale Barbamoccolo con “La valigia delle fiabe” a riaprire le danze, portando una ventata di allegria in giro per la città.

I laboratori educativi saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a [email protected] oppure telefonando in orario di servizio al pubblico al 331.6100604. Per saperne di più consulta la pagina www.comune.venezia.it/it/content/bibliobus-eventi-0 o telefona al 331.6100604 negli orari del Bibliobus. In caso di maltempo le attività saranno rinviate a nuova data.

Ecco le prime tappe delle biblioanimazioni:

· venerdì 16/04/21 – CIPRESSINA – Via Ciardi, ore 15.45 – 16.30 e 16.45 – 17.30

· domenica 18/04/21 – GAZZERA – Chiesa S.M. Ausiliatrice, ore 10.00 -10.45 e 11.00 – 11.45

· lunedì 19/04/21 – VENEZIA – Santa Marta Campiello Longhi, ore 15.45 – 16.30 e 16.45 – 17.30

· giovedì 22/04/21 – ASSEGGIANO – Chiesa S.M. del Suffragio, ore 15.45 – 16.30 e 16.45 – 17.30

· venerdì 23/04/21 – MARGHERA – Parco Emmer, ore 15.45 – 16.30 e 16.45 – 17.30

· domenica 25/04/21 – MESTRE – Parco San Giuliano, ore 15.45 – 16.30 e 16.45 – 17.30

· domenica 09/05/21 – MESTRE – Altobello, Chiesa M. Pellegrina, ore 10.00 -10.45 e 11.00 – 11.45

Per i nuovi appuntamenti e per saperne di più consulta la pagina https://www.comune.venezia.it/it/content/bibliobus-eventi-0

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti