Ad agosto, Musei Civici di Venezia in Festa!

Nuovi appuntamenti da segnare in agenda con i Musei Civici di Venezia, che tornano dal 3 agosto con i Musei in Festa e il 14 e il 15 agosto con due giornate di aperture speciali per tutti i musei della Fondazione.

Venezia – Giovedì 3 agosto torna l’appuntamento con Musei in Festa, occasione per i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia e di Mogliano Veneto di accedere gratuitamente a Palazzo Ducale e Museo Correr con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro con il percorso integrato con il Museo d’Arte Orientale di Venezia, a Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano, al Museo del Vetro di Murano, al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, al Museo di Palazzo Mocenigo, al Museo di Palazzo Fortuny, al Museo del Merletto di Burano e a Casa di Carlo Goldoni.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto tutti i Musei Civici di Venezia saranno aperti al pubblico, compresi i Musei con chiusura settimanale prevista il lunedì (Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Museo di Palazzo Mocenigo, Museo di Storia Naturale di Venezia e Museo del Merletto di Burano) e il martedì (Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento veneziano, Museo Fortuny).

Giovedì 31 agosto, ore 18.30, si terrà il terzo e penultimo degli aperitivi che stanno accompagnando l’estate al Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue.

Venezia e il verde inatteso, con Mariagrazia Dammicco (Wigwam Club Giardini Storici Venezia), Matteo Furian (architetto paesaggista), Raffaella Trabucco (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue) accompagnati da Oreste Sabadin (musicista), sarà un’occasione per parlare di territorio, natura, scienza e non solo.

Per partecipare è necessario ritirare il pass gratuito presso la biglietteria del Museo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.