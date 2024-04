AAA cercasi sicurezza sul lavoro

Emergono soluzioni sempre più sorprendenti da parte degli esperti nella sicurezza sul lavoro in un periodo storico fatto, purtroppo, di record negativi e dati preoccupanti.

La sicurezza sul lavoro non è un argomento da trattare con leggerezza. È un imperativo categorico che richiede la massima attenzione e impegno da parte di tutte le parti coinvolte. Purtroppo, nonostante i progressi compiuti nel campo della sicurezza sul lavoro, i numeri parlano chiaro: incidenti e tragedie continuano a mietere vittime in tutto il mondo.

Dati

Secondo il “State of Employee Safety Report”, la stragrande maggioranza dei lavoratori, il 97%, considera la sicurezza una priorità. Questo non dovrebbe sorprenderci, considerando che ogni anno quasi 3 milioni di persone perdono la vita a causa di incidenti sul lavoro o malattie correlate, come riportato dall’International Labour Organization. Euronews ha recentemente evidenziato che anche in Europa, e in particolare in paesi come la Francia, il problema della sicurezza sul lavoro è estremamente serio, con numeri impressionanti di incidenti mortali.

In Italia, la situazione non è migliore, come dimostrano i dati dell’Inail: 119 incidenti mortali solo nei primi due mesi dell’anno corrente, un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Davanti a cifre così allarmanti, è evidente che occorre un cambiamento drastico e immediato.

Le aziende hanno un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro. È qui che emerge l’esempio di aziende come KONE, leader nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Da oltre dieci anni, KONE celebra la “Safety Week”, una settimana dedicata interamente alla sensibilizzazione e alla formazione sulle questioni legate alla sicurezza. Durante questo periodo, l’intero team partecipa a corsi di formazione, test di gestione delle emergenze e eventi per coinvolgere anche clienti e utenti.

Secondo Luca Romano, Safety Manager di KONE Italy & Iberica, garantire la sicurezza dei propri dipendenti è una priorità assoluta. KONE ha stretto partnership con aziende come Hilti per implementare soluzioni tecnologiche innovative che rendono i cantieri più sicuri ed efficienti.

Ma non sono solo le grandi aziende a dover fare la loro parte. Anche le tecnologie emergenti offrono opportunità per migliorare la sicurezza sul lavoro. La realtà virtuale può essere utilizzata per individuare pericoli nei vari ambienti di lavoro, mentre i robot d’ultima generazione possono testare macchinari e strumenti per garantire la sicurezza dei lavoratori.

L’intelligenza artificiale, attraverso l’uso di sensori avanzati, può identificare e prevenire incidenti sul posto di lavoro. I dispositivi indossabili, come quelli descritti dal British Safety Council, possono tracciare i movimenti dei dipendenti e segnalare potenziali pericoli in base alle attività svolte.

Consigli

Ecco quindi i 5 consigli degli esperti per promuovere la sicurezza sul posto di lavoro nel corso dell’anno corrente: