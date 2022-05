Appuntamento a Palazzo dei 300 giovedì 12 maggio, alle ore 18

Giovedì 12 maggio alle ore 18.00 a Palazzo dei Trecento a Treviso, ci saranno il presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza e il Direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi. Non mancheranno Alessandro Gava, presidente di Lilt Treviso e Federico Capraro, presidente di Ascom Treviso. Parteciperanno anche Vendemiano Sartor, past president di Confartigianato Marca Trevigiana e Tiziano Cenedese, presidente di CentroMarca Banca.

Saranno tutti i protagonisti del talk-show intitolato “Pand€[email protected] di Marca”, dal nome dell’ultimo libro di Luca Pinzi.

Ad organizzare l’evento il Gruppo Ricerca Treviso e l’associazione Oltre le barriere.

Ad aprirlo il sindaco di Treviso, Mario Conte.

Il ricavato della serata andrà a Lilt Treviso.



La riflessione al centro del talk-show

Cosa ci ha insegnato la pandemia? Quali ferite ci resteranno addosso per sempre? Cosa cambierà per sempre? Ci dimenticheremo mai del mese di marzo 2020?

Sono solo alcuni degli interrogativi che Luca Pinzi indaga nel suo ultimo libro intitolato “Pand€[email protected] di Marca” (Edimarca edizioni), con prefazione di Mario Pozza.

“Il libro sarà una buona scusa per non dimenticare la genesi di una crisi che non si è ancora risolta e che oggi si aggrava per la situazione internazionale – sottolinea Luca Pinzi – Gli interlocutori porteranno le esperienze e le emozioni dai rispettivi mondi che rappresentano. E in tutto questo non dimenticheremo di portare l’attenzione sul forte e fragile mondo del volontariato”.

Si tratta di un’opera sostenuta da Camera di Commercio di Treviso e Belluno e dalle 4 organizzazioni Assindustria Veneto Centro, Coldiretti Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana e Ascom Treviso, in cui l’autore formula le risposte ai tanti interrogativi derivati dalla pandemia grazie a dodici interviste a quelle persone che per ruolo si sono ritrovare, all’esplodere dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, a rappresentare migliaia di imprese, lavoratori e fedeli ed a governare l’incidere della pandemia e di un virus che in un modo o nell’altra ha bussato a tutte le nostre porte. Ampio il lavoro di analisi e di ricerca che inizia con la messa in fila di tutti i provvedimenti principali che hanno interessato le categorie economiche e più in generale tutti i trevigiani.

Pinzi ha voluto quindi raggiungere i suoi interlocutori per scandagliarne soprattutto l’aspetto umano e fotografare il cuore delle istituzioni. Così ecco lo sviluppo delle dodici interviste che ha coinvolto il presidente della camera di commercio, Mario Pozza, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, il Vescovo di Treviso, Michele Tommasi. Coinvolti anche i presidenti delle categorie datoriali della provincia di Treviso: Federico Capraro (Confcommercio), Giorgio Polegato (Coldiretti), Vendemmiano Sartor (Confartigianato), Alberto Zanata (Assindustria VenetoCentro). L’autore ha poi voluto raccontare il mondo della banca grazie al pensiero del presidente di CentroMarcabanca, Tiziano Cenedese e quello del volontariato grazie all’intervento di Alessandro Gava, presidente di Lilt Treviso. Pinzi ha poi incontrato chi la pandemia l’ha vissuta in trincea come il direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi, e il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Ad aprire le interviste quella del direttore scientifico di Ipsos, Enzo Risso.

Un libro che ha, infine, un cuore solidale: l’autore e l’editore Edimarca devolveranno l’intero ricavato della pubblicazione alla LILT Treviso.