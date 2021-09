Dal 6 al 10 settembre ritorna il Summer Dance Camp organizzato dalla scuola Danzainsieme di Treviso, sita in via Aleardi 36: dal lunedì al venerdì (orario 8-13) ci sarà spazio per lezioni di danza, giochi all’aperto, laboratori creativi e un po’ di compiti per affrontare meglio il ritorno a scuola.

Per info e iscrizioni è possibile telefonare al 349 3685994 (Manuela).