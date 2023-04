A primavera germoglia il gusto

Entra nel vivo la rassegna gastronomica firmata UNPLI Treviso dedicata all’Asparago di Badoere IGP e all’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP.

TREVISO – Entra nel vivo la caccia al tesoro sulle tracce dell’Asparago IGP, ortaggio simbolo della provincia trevigiana e protagonista della rassegna gastronomica: “Germogli di Primavera”.

Un vero e proprio itinerario fra i sapori primaverili che condurrà tanti appassionati nello straordinario territorio dove nascono i gustosi Asparago di Badoere IGP e Bianco di Cimadolmo IGP e del loro territorio meraviglioso e unico.

Si parte da Cimadolmo con la 48^ Mostra interprovinciale dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP, in programma dal 20 al 30 aprile. In programma “emozioni e gusto” grazie a tante serate di degustazione, ottimi piatti con il saporito turione ad altre eccellenze locali, e molta voglia di fare festa in compagnia di musica, canti ed animazione.

A Badoere di Morgano, il 22-23-24-25 aprile e 1, 6-7 maggio, si terrà, sotto i portici della splendida Rotonda, la 56^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP. Si comincia sabato 22 aprile con l’apertura dello stand gastronomico, entrando nel clou domenica 23 con il Mercatino dell’Artigiano e della Creatività e la grande ludoteca di giochi in legno de L’Arte del Gioco.

Tanti gli appuntamenti in programma anche per la Festa della Liberazione, 25 aprile: la 12^ Mostra scambio moto e bici d’epoca, la 29^ Pedalata ecologica Drio el Sil, la tappa del Tour in bicicletta sulla Via dell’Asparago, per finire con il 1° Motogiro dell’Asparago di Badoere IGP.

A Zero Branco, infine, prosegue fino al 23 aprile la 26^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP. Protagonista, anche in questo caso, sarà l’Asparago di Badoere IGP insieme alle appetitose interpretazioni di questo germoglio di primavera. Per tutta la durata della manifestazione ci sarà la possibilità di acquistare il prodotto, scoprendone anche la filiera di lavorazione, unendo alle visite anche divertimento e ballo con le migliori orchestre del territorio.

Oltre alle Mostre e alle degustazioni, il pubblico della rassegna Germogli di Primavera avrà l’occasione di partecipare al programma “PASSEGGIARE NELLA NATURA”, 6 escursioni naturalistiche nei territori dove nascono le due eccellenze IGP; ma si potrà anche prendere parte al TOUR VENETO LUNGO LA VIA DELL’ASPARAGO, percorso in bicicletta – da Bassano del Grappa a Cimadolmo, passando per Badoere – che si svolgerà martedì 25 aprile, alla scoperta degli asparagi di qualità del Veneto. Per i meno allenati, sarà possibile seguire l’itinerario sulla pagina Facebook di Germogli di Primavera.

I più golosi e chi ama la cucina potrà divertirsi con la guida “Le Nostre Ricette”, idee e video tutorial per interpretare al meglio il gustoso turione.

Infine, tornano i laboratori educativo-creativi sugli asparagi “PER FARE UN GERMOGLIO CI VUOLE UN SEME”, un’esperienza tutta dedicata ai bambini! L’iniziativa si svolgerà con degli appuntamenti riservati ai più piccini per imparare, giocando, tutto ciò che c’è da sapere e da gustare sull’Asparago di Badoere IGP e Bianco di Cimadolmo IGP

Per il calendario delle attività, informazioni e modalità di partecipazione: www.germoglidiprimavera.tv – [email protected]