A Night for Heroes, il rock per la ricerca

Il concerto di beneficenza di Willie Nile sosterrà l’attività di ricerca per la diagnosi, la cura e la ricerca sulle malattie esofago-gastriche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

MILANO – Il prossimo 19 aprile a Milano, presso la Casa del Cardinale Ildefonso Schuster, in via Sant’Antonio n. 5, lo studio legale internazionale DWF LLP insieme agli sponsors, ITALO, Rothenberger, Ricordi Music School, Panino Giusto, Iqony Solar Energy Solutions, DMG MORI, Ca’ di Rajo e Food & More, organizza un concerto di beneficenza per sostenere la causa del Centro Cerca e Ricerca per la Diagnosi, la Terapia e la Ricerca sulle patologie delle alte vie digestive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano diretto dai professori Riccardo Rosati e Ugo Elmore. Si inizia alle 20.00.

Protagonista della serata musicale sarà Willie Nile, il rocker di New York – ammirato da Pete Townshend, Lou Reed, Bono Vox e Bruce Springsteen – che si esibirà insieme al chitarrista blues Marco Limido e alla sua band. Il concerto sarà aperto dalle giovani promesse della Ricordi Music School.

“Il concerto A Night For Heroes ha l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari a supportare l’attività dei ricercatori che sono i veri “eroi dei nostri giorni” – commenta Michele Cicchetti, Managing Partner di DWF LLP in Italia. “L’obiettivo di noi tutti è quello di riunire, nel contesto di una serata di musica e intrattenimento, tante persone che, con interesse e passione, danno il loro contributo per la ricerca sulle malattie esofago-gastriche, patologie purtroppo in aumento nella civiltà occidentale. Ringrazio tutti gli sponsors presenti (e spero anche quelli che si uniranno a noi) che con il loro supporto fanno sì che le somme donate dai partecipanti siano interamente al servizio della ricerca. Chiunque volesse partecipare e supportare il concerto con una donazione può trovare tutte le informazioni al seguente indirizzo https://centroesofagohsr.it: più saremo e più possibilità avremo di aiutare la ricerca”.

credits foto willienile.com