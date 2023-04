Miami, finale Masters 1000. Medvedev ferma Sinner in due set

Si ferma a un passo dal titolo la meravigliosa corsa di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. La bellissima vittoria su Alcaraz aveva fatto sperare l’Italtennis.

Dopo le vittorie contro il serbo Laslo Djere (6-4 6-2), il bulgaro Grigor Dimitrov (6-3 6-4), il russo Andrey Rublev (6-2 6-4), il finlandese Emil Ruusuvuori (6-3 6-1) e la spettacolare semifinale vinta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz con lo score di 6-7(4) 6-4 6-2, l’azzurro è stato sconfitto in finale dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-3.

“Complimenti Daniil, non solo per questo torneo ma per le ultime cinque finali – le parole di Sinner -. Hai giocato un tennis incredibile, tu e il tuo team state facendo un gran lavoro. Adesso inizia la stagione sulla terra, vediamo come te la caverai lì. Ti auguro il meglio”.

Dopo la semifinale con Alcaraz considerata da molti uno show del tennis per gli incredibili scambi tra i due nemici/amici, in finale l’italiano ha mostrato fin da subito di essere in difficoltà. “Mi sono svegliato non al meglio . Non stavo benissimo, ma grazie per il sostegno che vuol dire tanto. Oggi non ho giocato al meglio, ma grazie a tutti. Due anni fa ho giocato la finale e l’ho persa, quest’anno lo stesso: e ci vediamo il prossimo anno. Spero in futuro di vincere il trofeo grosso“.

Per la seconda volta in carriera, dunque, Sinner chiude al secondo posto il torneo in Florida: nel 2021, infatti, Jannik perse la finale contro il polacco Hubert Hurkacz.

