Giorgio Ferrara conclude il suo incarico di Direttore artistico del TSV

VENEZIA – Per motivi personali, il maestro Giorgio Ferrara si è dimesso dall’incarico di Direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale. Incarico che il Maestro aveva assunto in data 23 aprile 2021.

Appresa la notizia non senza rammarico, il Presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto ha dichiarato: “Ho comunicato al CdA con vivo rincrescimento della decisione di Giorgio di dimettersi. Credo che sarà indimenticabile l’apporto culturale e umano che Ferrara ha portato nel nostro Teatro e in tutto il teatro del Veneto. Nessuno dimentichi il contributo di questo grande uomo di cultura alla promozione del nostro teatro nel cluster dei teatri nazionali, ma di più, è indiscutibile il salto di qualità che con le sue intuizioni e la sua agenda internazionale ci ha regalato. A nome del CdA e di tutto il personale auguro a Giorgio Ferrara ogni fortuna per il suo futuro“.

Photo Credits: Michele Crosera