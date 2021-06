A Martellago l’urbanistica complementare è al servizio della cittadinanza

Ecco PROGETTO PIÙ, simbolo di ripartenza, innovazione e socializzazione

L’iniziativa vede il posizionamento di “isole” urbane in aree strategiche del territorio comunale

Assessore Corò: «Una proposta alternativa per valorizzare gli spazi pubblici del nostro paese»

Martellago, 23 giugno 2021 – L’urbanistica complementare al servizio della cittadinanza. Questo è

l’obiettivo di PROGETTO PIÙ, iniziativa promossa dal Comune di Martellago e dal Distretto del

Commercio che rientra in un processo di attivazione e placemaking che punta a coinvolgere

direttamente i cittadini sia nella fase di progettazione che nella fase di gestione, manutenzione e

cura dello spazio pubblico. Entrando più nel dettaglio, PROGETTO PIÙ è un intervento di attivazione

e trasformazione urbana temporaneo che ha l’obiettivo di offrire alla comunità delle “isole” urbane

dove poter sostare e socializzare, attività, quest’ultima, che è venuta meno in questi mesi di

pandemia. PROGETTO PIÙ, che porta la firma degli architetti Paolo Robazza e Alice Buzzone con la

regia di Achab Group, diventa dunque anche un simbolo di ripartenza, oltre a rientrare nell’ambito

di una strategia più ampia che può portare alla creazione di scenari e paesaggi urbani in grado di

generare attrattività (turistica, culturale, commerciale, ecc.) e innovazione.

L’Amministrazione comunale di Martellago ha già individuato le prime sette aree in cui inserire i

vari allestimenti, costituti da due sedute posizionate a L per facilitare la socializzazione, divisori per

garantire una sensazione di protezione dalla strada, segnaletica orizzontale, fioriere e rastrelliere

per offrire la possibilità di sosta lungo i percorsi ciclopedonali. Questi spazi pubblici “tascabili”,

ricavati tra i parcheggi o vicino a infrastrutture viarie da cui devono proteggersi, saranno situati nel

centro di Martellago e successivamente replicate anche a Olmo e Maerne. La durata

dell’allestimento prevista è di un mese, prolungabile dopo una verifica delle condizioni di

conservazione degli elementi strutturali. In questo senso, diventa cruciale il controllo, la pulizia e

la cura delle installazioni che dovranno essere gestite spontaneamente dai cittadini e dai

commercianti.

Venerdì 25 giugno gli architetti Robazza e Buzzone illustreranno tutte le caratteristiche di PROGETTO

PIÙ in un workshop dedicato a tutti i bottegai del Comune di Martellago, durante il quale verranno

approfonditi i vari aspetti dell’iniziativa per concertarne l’installazione delle prime cinque “isole”

proposte in base all’impatto sullo spazio pubblico e privato. Sabato 26 mattina, invece, una o due

installazioni verranno posizionate in aree neutre come l’accesso al Municipio al fine di analizzare

l’impatto e la replicabilità nelle altre aree, mentre nel pomeriggio torneranno protagonisti i

commercianti che dovranno contribuire al posizionamento degli elementi di arredo urbano. Infine,

dopo questa due-giorni e sulla base delle decisioni prese, inizierà la realizzazione delle rimanenti

“isole” urbane che, insieme agli ulteriori elementi di arredo cittadino, rappresentano il fulcro del

progetto di placemaking e rigenerazione di Martellago e successivamente di Maerne e Olmo.

«Abbiamo inserito questa azione nel bando del Distretto del Commercio perché siamo convinti che

bisogna proporre alternative al solito stantio uso degli spazi pubblici – commenta l’Assessore alle

attività commerciali del Comune di Martellago Lionello Corò – Stimolare l’inventiva dei

professionisti, dei cittadini e dei commercianti per un breve periodo può portare a idee condivise

che potranno valorizzare gli angoli delle nostre piazze»

