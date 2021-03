Jesolo. L’alberghiero “E. Cornaro” va alla finale nazionale del Cooking Quiz

L’ALBERGHIERO “E. CORNARO” PASSA ALLA FINALE NAZIONALE DEL COOKING QUIZ! OTTIMI RISULTATI PER LA SCUOLA JESOLANA!

Esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’IPSEOA “Elena Cornaro” di Jesolo protagonisti del Cooking Quiz, l’accattivante progetto, quest’anno in versione DIGITAL, che da gennaio sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia e che terminerà a maggio con la Finalissima Nazionale.

Gli studenti veneti hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito dello Chef Docente di ALMA Valerio Cabri, di Stefano Venturelli, Restaurant Manager di ALMA e di Fulvio Vailati chef-docente di ALMA e di Alvin Crescini, relatore e presentatore del contest i quali hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata degli appuntamenti. Dopo una prima parte di didattica, gli studenti si sono misurati attraverso l’accattivante quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4^A Enogastronomia, 4^E Sala-Vendita e 4^F Pasticceria si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia. Grande soddisfazione per la professoressa Giulia Mattiuzzo coordinatrice del progetto: “In questo periodo difficile, in cui la scuola e il mondo della ristorazione stanno vivendo importanti criticità, partecipare al Cooking Quiz è stato motivo per riaccendere nei nostri allievi lo spirito, l’entusiasmo e la giusta dose di competitività, tipici degli studenti dell’alberghiero. Grazie ad Alma e Plan, che con grande professionalità hanno lasciato nel percorso di studio dei partecipanti una emozione interessante, con un format divertente e formativo! Che vinca il migliore in Finale, noi ora attendiamo con ansia la Finale!”

Cooking Quiz, per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo ed è il progetto didattico adottato dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri di Italia Re.Na.I.A.

Una novità della 5^ edizione è il focus dedicato alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio, sono solo alcuni esempi degli imballaggi che noi tutti usiamo ogni giorno in cucina, non soltanto per preparare al meglio i nostri piatti ma anche per conservare e proteggere il cibo. Grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica, infatti, si combatte lo spreco alimentare e il nostro cibo dura di più. I Consorzi Nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso in tutto il Mondo.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti