2 giugno, il Comune di Venezia celebra la Festa della Repubblica

L’alzabandiera e il discorso per il 2 giugno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno scandito le celebrazioni promosse dal Comune di Venezia in occasione del 74esimo anniversario della Repubblica Italiana. In un clima inevitabilmente condizionato dall’emergenza Covid e seppure in tono minore, la ricorrenza è stata celebrata in due appuntamenti a Venezia e a Mestre.

Alle 9.15 la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato in piazza San Marco in occasione della breve celebrazione dell’alzabandiera. La solenne commemorazione si è ripetuta alle 10.30 anche in piazza Ferretto a Mestre, alla presenza della vicesindaco Luciana Colle. Ad entrambi gli appuntamenti erano presenti il prefetto, Vittorio Zappalorto, il comandate del Corpo di Polizia locale, Marco Agostini e le autorità civili e militari.

La giornata si concluderà con il rito dell’ammainabandiera

