Riapre il museo Guggenheim di Venezia. L’assessore Mar: “Luogo di incontro e di emozioni, la cultura è il motore della nostra Città”

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ha riaperto le porte al pubblico. Lo ha fatto oggi, 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, accogliendo i numerosi visitatori che hanno raggiunto Venezia per omaggiare la mostra permanente ospitata a Palazzo Venier dei Leoni, a Dorsoduro.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente l’assessore al Turismo, Paola Mar. “Siamo qui per testimoniare la nostra presenza e vicinanza alla Fondazione Guggenheim Italia – ha dichiarato l’assessore – Siamo felici di vedere molte famiglie arrivare qui per riscoprire la passione e la bellezza dell’arte. Da sempre la cultura è il motore della nostra Città, questo è un luogo di incontro e di emozioni”.

La riapertura di oggi ha registrato il tutto esaurito. L’ingresso, dalle 10 alle 18, contingentato e gratuito per chi ha prenotato la visita dal 22 maggio fino a ieri, lunedì 1 giugno, alle ore 14.

“Il ritorno alla normalità sarà lento – ha concluso Mar – C’è tanto bisogno di bellezza e la nostra Città è in grado di accontentare i nostri cittadini, i veneti e i turisti che da tutto il mondo sceglieranno di tornare a visitare Venezia”.

Il museo sarà aperto il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 18. Maggiori informazioni sul sito internet: https://www.guggenheim-venice.it

Commenta la news

commenti